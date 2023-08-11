İYİ Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına yanıt: İYİ Parti'de buluşmaya bekliyoruz

İYİ Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Twitter hesabından açıklama yaparak "Genel Başkanımız sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma iradesini ortaya koymuş ve en büyük gücümüze milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını ve milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını, ülke ve millet adına İYİ Parti'de buluşmaya bekliyoruz."