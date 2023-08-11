İYİ Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına yanıt: İYİ Parti'de buluşmaya bekliyoruz
İYİ Parti MHP lideri Devlet Parti'nin ittifak çağrısına "Güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını ve milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını, ülke ve millet adına İYİ Parti'de buluşmaya bekliyoruz" diyerek yanıt verdi.
İYİ Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilişkin açıklama yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Twitter hesabından açıklama yaparak "Genel Başkanımız sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma iradesini ortaya koymuş ve en büyük gücümüze milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir" dedi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını ve milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını, ülke ve millet adına İYİ Parti'de buluşmaya bekliyoruz."
Dün bir TV programından partimizle ilgili kamuoyuna yansıyan tartışma ve iddialara yönelik partimizin görüşünü ve milletimize çağrımızı iletiyoruz;— İYİ Parti (@iyiparti) August 11, 2023
“26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” pic.twitter.com/05kfDpj8Sm