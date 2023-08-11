Ezhel, müziği bırakacağını açıkladı: İçiniz rahat etsin, siz kazandınız

Türkçe rap müziğin önde gelen isimlerinden Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müzik kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Ezhel, müziği bırakacağını açıkladı: İçiniz rahat etsin, siz kazandınız

Rap müzik sanatçısı Ezhel, müziği bırakacağını açıkladı. Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Ezhel, “Dünyanın en toksik kitlesine müzik yapıyoruz. Yıldım. Tek isteğim son bir Türkçe albüm yapabilmek. Sonra sizinle uğraşacak ne halim var ne de bu hayata bu insanları çekmeye geldim” diye konuştu.

Yayınladığı gönderi sonrası bir paylaşım daha yapan Ezhel, “Söz arkadaşlar iki şarkı daha yapıp bırakıcam. İçiniz rahat etsin siz kazandınız” dedi.

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