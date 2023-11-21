İYİ Parti'de milletvekili yapılan iş insanları ve istifalar arasındaki bağlantı ne? AKP ile ittifak baskısı yapmışlar

İYİ Parti’de istifalar ardı ardına gelirken, gazeteci Tolga Şardan, ‘Bu kadar iş insanının İyi Parti'de yer alması tesadüf mü?’ sorusunu sordu.

İYİ Parti’deki duruma şaşırmadığını belirten Şardan, “Şimdi bu kadar iş insanının İyi Parti aracılığıyla siyasete soyunmalarının ve kimilerinin de milletvekili seçilerek etkin konuma dönüşmelerinin bir anlamı olduğu açık!” diye yazdı.

İYİ Partili bir kaynağının, parti içindeki iş insanlarının AKP ile ittifak yapılmasını savunduğunu söylediğini aktaran Şardan, Akşener’in bu talebe sıcak bakmadığını belirtti.

Şardan, yazısının ilgili bölümünü şu ifadelerle sonlandırdı:

“İyi Parti'de iş insanlarının başını çektiği istifa dalgası sonrasında bu görüşme aklıma geldi nedense?!

Görülüyor ki; Meral Hanım bugünlerde, siyasete girmelerine aracılık ettiği iş insanlarından kaynaklanan sorunla boğuşmak zorunda.

İşin içine para konusu girince sıkıntıların boyutu da değişiyor doğal olarak.

İyi Parti, para odaklı bu siyasi kaostan nasıl çıkacak, herkes gibi ben de merak ediyorum.”