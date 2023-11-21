Din eğitimine harcanan bütçe uzay harcamasını solda sıfır bıraktı... Ay'a böyle mi sert iniş yapılacak?
Din eğitimine harcanan bütçe uzay çalışmalarına harcanan bütçeyi solda sıfır bıraktı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitim için ocak-ekim döneminde toplam 6 milyar 959 milyon 315 bin TL’lik ödenek üstü harcama gerçekleştirildi.
Yılın ilk 10 ayında bütçe gerçekleşmeleri, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan paranın büyüklüğünü ortaya koydu. Bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2023 yılına ayrılan para, yılın tamamlanmasına henüz iki ay kala aşıldı.
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2023 yılına 31 milyar 495 milyon 342 bin TL ayrıldı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitim için ocak-ekim döneminde toplam 6 milyar 959 milyon 315 bin TL’lik ödenek üstü harcama gerçekleştirildi.
Büyük bir bölümü yurttaştan alınan vergilerle oluşan merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için ocak-ekim döneminde harcanan toplam para ise 38 milyar 454 milyon 657 bin TL’ye ulaştı. Kasım itibarıyla 40 milyar TL’ye dayanan toplam harcama, bazı aylara göre ise şöyle sıralandı:
Ocak: 3 milyar 966 milyon TL
Mart: 2 milyar 987 milyon TL
Mayıs: 3 milyar 10 milyon TL
Temmuz: 4 milyar 879 milyon TL
Eylül: 4 milyar 624 milyon TL
UZAY VE HAVACILIĞA AYRILAN BÜTÇE DİYANET’E AYRILANIN YANINDA ‘KUŞ’ GİBİ KALDI
Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan 38,4 milyar TL’ye karşın uzay ve havacılık için harcanan paranın düşüklüğü dikkat çekti. Merkezi bütçeden uzay ve havacılık için 2023 yılına toplam 3 milyar 572 milyon TL'lik ödenek yazıldı. Ocak-Ekim döneminde harcanan para ise 816 milyon 568 bin TL’de kaldı. Merkezi bütçede, “Uzay ve Havacılık” kaleminden yapılan harcama, bazı aylara göre şöyle kaydedildi:
Ocak: 15,7 milyon TL
Mart: 14,8 milyon TL
Mayıs: 31,5 milyon TL
Temmuz: 51,3 milyon TL
Eylül: 89 milyon TL