İYİ Parti'de istifa krizi sürüyor: Parti siyasi bir parti olmaktan çok, Akşener'i sevenler derneği halini aldı

İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik partisinden istifa etti.

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İYİ Parti'de istifa krizi sürüyor: Parti siyasi bir parti olmaktan çok, Akşener'i sevenler derneği halini aldı

İYİ Parti'de seçim sürecinde Aytun Çıray'ın istifa etmesi büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem, İYİ Parti'nin 81 ilden belediye başkanı adayı gösterme fikrine sıcak bakmadıkları için partilerinden ayrılmıştı.

Ayrıca İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılmıştı.

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy da partisinden istifa edenler arasındaydı.

BİR İSTİFA DAHA

Geçtiğimiz dakikalarda bu istifalara bir yenisi daha eklendi.

İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik partisinden istifa etti.

X(eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:

"Gelinen noktada büyük emek ve umutlarla kurduğumuz İYİ Parti, siyasi bir parti olmaktan çok, Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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