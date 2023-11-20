CHP'li Tuncay Özkan Meclis'e gelen öğrencilere seslendi: Adalet sağlayacaksanız, önce yaşamın kendisini kurtarmakla başlamalısınız

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM'ye ziyarete gelen öğrencilere seslendi.

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Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, 18 yıl ceza almıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin bu karara 'hak ihlali' demesi sonrası Yargıtay 3. Dairesi, AYM'yi hiçe saymış ve AYM üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıtay'ın Atalay kararından sonra CHP Grubu, TBMM'de dönüşümlü olarak adalet nöbeti başlatmıştı.

Nöbeti hala sürdüren CHP Grubu'ndan Tuncay Özkan, bugün Meclis'e gelen ilkokul ve hukuk fakültesi öğrencilerine 'Can Atalay'ın haklılığını anlattığını' söyledi.

Ayrıca nöbetlerinden de bahsettiğini belirtti.

Özkan'ın açıklaması şöyle:

"Derdimiz adalet. Herkes için adalet istiyoruz. Hepimiz Türkiye'nin adil bir ülke olması için mücadele ediyoruz. Siz de mücadeleden vazgeçmeyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyarete gelen Hukuk Fakültesi öğrencilerine, adalet nöbetimizi anlattık. Adalet nöbeti tuttuğumuz sırada Meclis'i ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine adalet nöbetimizi ve tutsak Hatay Milletvekili Can Atalay'ın haklılığını anlattık. Mücadelemiz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak için..."

Tuncay Özkan ayrıca, "Adalet sağlayacaksanız, adalet dağıtacaksanız önce yaşamın kendisini kurtarmakla başlamalısınız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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