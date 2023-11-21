İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan saha çalışmalarının yanı sıra teknik ve fiziki takip izlemelerini de yürüten ekipler, örgütün son dönemde eylem arayışında olan, örgüte ait güvenli evlerde silah, mühimmat olabileceği ve bu ikametlerde aranması bulunan şüphelileri belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler 22 ilçede tespit edilen 39 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen Emine C'nin olduğu öğrenildi.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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