İYİ Parti Sözcüsü: Akşener'in katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin görüşleriyle ilgili açıklama yaptı. Zorlu, Akşener'in Millet İttifakı'na yeni önerisini oluşturduğunu söyledi.

Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifini sunduğunu ve bunu da Kılıçdaroğlu'na söyleyeceğini aktardı.

Zorlu, "Bildiğiniz gibi 13. cumhurbaşkanının belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından sayın genel başkanımız daha önce mutabık kaldığımız istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeveyle müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden sayın genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini sunmuştur. Sayın büyükşehir belediye başkanlarımız 2018'de işbirliğiyle büyük bir başarı yakalamış başkanlarımız ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza, cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.