Tropikal meyve, THY uçağına acil iniş yaptırdı!

THY uçağı kargosundaki "durian" meyvesinin kokusu nedeniyle İstanbul'a döndü.

Tropikal meyve, THY uçağına acil iniş yaptırdı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Barselona seferini yapan tarifeli uçağı, kargo bölümünde bulunan tropikal "durian" meyvesinin yaydığı kötü koku yüzünden sensörlerin çalışması nedeniyle tedbiren İstanbul Havalimanı'na döndü.

Alınan bilgiye göre, dün (5 Mart) İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine hareket eden "TK 1855" sefer sayılı uçağın kargo bölümündeki sensörlerinden sefer sırasında uyarı geldi.

UÇAK, İSTANBUL HAVALİMANI'NA GERİ DÖNDÜ

Kabin ekibi tarafından kokunun farkına varılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan hava sahası üzerindeyken tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş kararı aldı.

İstanbul'a sorunsuz inen uçağın kargosunda yapılan incelemelerde sensörlerin çalışmasına olgunlaşınca ağır koku yayan "durian" isimli tropikal meyvenin neden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yolcular başka bir uçakla Barselona'ya hareket etti.

Güneydoğu Asya meyvelerinden biri olan "durian", olgunlaşınca yaydığı kötü koku nedeniyle "tadı cennet, kokusu cehennem" olan meyve olarak biliniyor.

Tropikal meyve, THY uçağına acil iniş yaptırdı! - Resim : 1

Kaynak: AA

Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Optik illüzyon testi: Gizli 10 yüzü 25 saniye içinde bulabilir misiniz? Optik illüzyon testi: Gizli 10 yüzü 25 saniye içinde bulabilir misiniz?
Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar
Veteriner hekim, çadırda kurduğu sobadan zehirlenerek yaşamını yitirdi Veteriner hekim, çadırda kurduğu sobadan zehirlenerek yaşamını yitirdi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı İslam Memiş altın almak için en iyi tarihi açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti
Turuncu ve sarı kod verildi: 29 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 29 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı!
Kulis: Kılıçdaroğlu, 'dokunulmayacak 400 kişi' listesi verilince çok öfkelendi Kulis: Kılıçdaroğlu, 'dokunulmayacak 400 kişi' listesi verilince çok öfkelendi