İTÜ Öğrencilerinden Mezuniyet Töreninde Rektör Protestosu

İTÜ'de öğrenciler, mezuniyet töreninde, rektör atamalarına yönelik tepkilerini bir kez daha gösterdi. Sahneye çıkan tüm öğrenciler, sırtlarını dönerek "kayyım rektör"e tepki gösterdi.

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İTÜ Öğrencilerinden Mezuniyet Töreninde Rektör Protestosu
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) geçen yıl yapılan rektör atamasına tepkiler devam ediyor. Son olarak 16 Ağustos 2024'te İTÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrenciler ve akademisyenler arasında tartışmaya neden oldu. Mandal'ın İslamcı bir çizgide olduğu bilinen Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği (ODTÜ-MD) üyesi olması da tepkileri artırdı.

'İRADE YOK SAYILIYOR'

Üniversitelerde demokratik seçim isteğine rağmen Cumhurbaşkanlığı'nın rektör atamalarına devam etmesi İTÜ'de "kayyım rektör" protestolarını alevlendirdi. Öğrenciler, üniversitenin iradesinin yok sayıldığını vurgulayarak direnişi sürdürüyor.

Bugün İTÜ'nün Taşkışla Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde de tekrar protestolar düzenlendi. Öğrenciler, fakülteye atanan dekan ve rektör Mandal'ı protesto etmek için sahnede sırtlarını dönerek "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!" sloganları attı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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