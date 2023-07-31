İsveç'te Kuran yakma eylemi: 'Yasaklayana kadar devam edeceğim'

İsveç'in başkenti Stochkolm'de yeni bir Kuran yakma eylemi düzenlendi. Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem, İsveç parlamentosu önünde Kuran yakma eylemi gerçekleştirdi. Kuran'ı tekmeledikten sonra ateşe veren Momika ile Najem'in protestosu, izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Eylem öncesinde Expressen gazetesine konuşan Momika, "Siz Kuran'ı yasaklayana dek defalarca yakacağım" açıklamasında bulundu.

"Sadece birkaç parça kağıt yüzünden kaç tane tehdit aldık biliyor musunuz" diyen Momika, "Kuran yakma olaylarından sonra İsveç'te güvenlik durumunun kötüleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu ise şu ifadeler ile yanıtladı: "Sorumlu olan ben değilim. Tehlikeli olan ben değilim, onlar tehlikeli. Bir terör kitabının peşine düşüyorlar."

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kuran'ı ve Irak bayrağını tekmelemişti.

İSVEÇ: DANİMARKA İLE DİYALOG İÇİNDEYİZ

Geçtiğimiz saatlerde İsveç'ten yapılan açıklamada, benzer eylemlerin düzenlediği Danimarka ile 'diyalog kurulduğu' belirtilmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Kuran krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız" demişti. İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şöyle konuşmuştu:

"Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."