SGK duyurdu: Prim ve yapılandırma süresi uzatıldı!

Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.

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SGK duyurdu: Prim ve yapılandırma süresi uzatıldı!

SGK, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sigortalı ve işverenlerin her türlü borçlarının son ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Prim ve yapılandırma borçlarının 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldığı belirtilen SGK’nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.

Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi, 5510 sayılı Kanun’un 100. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak 3 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından, belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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