YSP Milletvekili Adalet Kaya trafik kazası geçirdi!

Son dakika haberi... Yeşil Sol Parti (YSP) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve beraberindeki partililerin içerisinde bulunduğu araçlar kaza yaptı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı, partilileri taşıyan öndeki araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirilirken, meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YSP Milletvekili Adalet Kaya trafik kazası geçirdi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mardin Diyarbakır Yeşil Sol Parti
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