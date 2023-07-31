YSP Milletvekili Adalet Kaya trafik kazası geçirdi!
Son dakika haberi... Yeşil Sol Parti (YSP) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve beraberindeki partililerin içerisinde bulunduğu araçlar kaza yaptı.
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı, partilileri taşıyan öndeki araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirilirken, meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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