Akbelen Ormanı direnişi sonuç verdi: Kesim durdu!

Muğla Akbelen’de yurttaşlar, Muğla Valiliği'nin "Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sona ermiştir" açıklamasına rağmen ağaç kesiminin devam ettiğini fark etti.

Kesimin yapıldığı alana tırmanmak isteyen yurttaşlara jandarma engel oldu. Kesim yapılan alana ulaşan Akbelen Ormanı savunucuları ağaç katliamını durdurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Öte yandan valilik kararına rağmen ağaç kesme işlemi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

VALİLİK "ÇALIŞMALAR SONA ERDİ" DEMİŞTİ

Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine Muğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların sona erdiğini bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy Kemerköy termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sona ermiştir" ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem