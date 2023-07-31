Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu bileşenlerinden eğitimde dinselleşmeye karşı açıklama

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) çatısı altında bir araya gelen 11 kuruluş ortak bir açıklama yayımladı.

LABEP çatısı altında bir araya gelen 11 sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında, “100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizi korumak, Atatürk ilke ve devrimleriyle kazanılmış hakları yaşatmak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için çalışan demokratik kitle örgütleri olarak artan tehditler karşısında laik ve bilimsel eğitimi savunmak için yeniden bir araya geldik” ifadeleri kullanıldı.

“Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor bakanlığı arasında imzalanan, hukuka ve eğitim bilimlerine aykırı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi İş Birliği Protokolü” kapsamında, İzmir ve Eskişehir illerinde il milli eğitim müdürlükleri ve müftülüklerince yürütülen, 842 ilkokul, ortaokul ve liseye "Manevi Danışmanlık" hizmeti adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu öğreticisi görevlendirilmesi ve bunun tüm ülkeye yayılmak istenmesiyle karma eğitimin de hedef alınmış olması bir araya gelmemizi ve örgütlü olarak tepki göstermemizi zorunlu kılmaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet kurumları arasında imzalanan bu protokol, laiklik ilkesinin açık bir ihlalidir ve Anayasa’ya ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Ayrıca biz biliyoruz ki ÇEDES denemesi, eğitimde dinselleşme adımlarının ilki olmadığı gibi sonuncusu da olmayacaktır. Bu nedenle, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) çatısı altında savunuculuk görevimizi yaygınlaştıracak, tepkimizi kitleselleştireceğiz.

Biz, laik ve demokratik Cumhuriyetin kazanımlarını savunan ve koruyan demokratik kitle örgütleri olarak, yetkimizi Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilemez hükümlerinden; gücümüzü 100 yıllık Cumhuriyetimizin kazanım ve birikimlerinden alıyoruz. Ulusal kurtuluş savaşı ile kurduğumuz Cumhuriyetimizde, devrimlerle elde ettiğimiz hak ve kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş hedeflerine ulaşabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş, laik ve bilimsel eğitime fırsat eşitliği ile erişmesi gerektiğine inanıyoruz, bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’na el vermek, güç katmak isteyen tüm kurumları aramızda görmek istiyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU Adına Bileşenler :

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ (ADD)

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ÇEV)

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD)

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI (EĞİTİM SEN)

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI (EĞİTİM İŞ)

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ (İKKB)

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ (KAVEG)

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ (VELİDER)

TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ (TÜMÖD)

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ (TÜKD)

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKD)

Kaynak: Gerçek Gündem