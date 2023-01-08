İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız

Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.

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İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre; Başbakan Kristersson, İsveç'te bir savunma düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Ankara'nın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 

Kristersson, "Türkiye yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyorlar ama aynı zamanda yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyorlar." ifadesini kullandı. 

İsveç, Finlandiya ve Türkiye, 2022'de Ankara'nın iki ülkenin NATO üyeliğine itirazlarını aşmak amacıyla üçlü bir anlaşma imzalamıştı.

"MAHKEMENİN İADE KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRECEĞİNİ SANMIYORUM"

Stockholm Üniversitesi'nde Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin, euronews'e yaptığı açıklamada, "Bu adımlar atılmasaydı, Ankara'nın bu konuda ilerlemesi pek mümkün değildi" dedi.

"İsveç Anayasa Mahkemesi iade konusundaki görüşünü değiştireceğini sanmıyorum" diyen Paul Levin, Anayasa Mahkemesi'nin özellikle son yirmi yıldır kendi ülkelerinde 'işkence ile karşı karşıya kalabilecek' kişiler için yapılan iade taleplerini reddettiğini belirtiyor.

"BU VETO TÜRKİYE'NİN ABD'YE BASKISI"

Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Türkiye Analisti Toni Alaranta bu görüşe katılıyor. euronews'e verdiği demeçte Alaranta, "Bu sadece İsveç ve Finlandiya ile alakalı bir mesele değil, bu Türk hükümetinin ABD'ye YPG'ye verdiği silahlar konusunda yaptığı baskı" diyor ve ekliyor:

"Finlandiya'da çoğu insan Türkiye ile ABD arasındaki meseleleri çözemeyeceğimizi düşünüyor"

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