İstiklal Marşı okutulmadı, Türk Bayrağı kaldırıldı iddiası: Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması!
"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.
"MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"
Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."