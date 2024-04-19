Dışişleri Bakanı Fidan Hollanda’dan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey’deki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye’ye dönmek üzere Hollanda’dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan Hollanda’dan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda’daki temaslarını tamamladı. Fidan’ı taşıyan uçak yerel saatle 17.40’ta Rotterdam şehrinden Türkiye’ye doğru hareket etti. Dışişleri Bakanı Fidan yarın İstanbul’da Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da: Netahyahu iktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklüyorDışişleri Bakanı Fidan Katar'da: Netahyahu iktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklüyorGüncel

Fidan, bugün Lahey temasları çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşmüş, Türk toplumu ve STK temsilcileri ile de bir araya gelmişti.

İzmir'deki depremde yıkılmıştı: Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar çıktı İzmir'deki depremde yıkılmıştı: Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar çıktı
Ağrı'da Kur'an kursunda çocukları döven imam serbest Ağrı'da Kur'an kursunda çocukları döven imam serbest
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
ÇOK OKUNANLAR
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı
Tepkiler büyüdü, Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı! Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı
AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi! AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması
Belediye meclisinde protesto: Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi