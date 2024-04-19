Ağrı'da Kur'an kursunda çocukları döven imam serbest

Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki bir Kur’an kursunda çocuğa şiddet uygulayan imam gözaltına alındı. Din görevlisi Ö.K. çıkarıldığını hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Ağrı'da Kur'an kursunda çocukları döven imam serbest

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kur'an kursunda çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan din görevlisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ağrı Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan din görevlisi Ö.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Valilikten dün yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "imam çocukları tekme tokat dövdü" başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtilmişti.

Şiddet görüntüleri üzerine Diyadin Kaymakamlığınca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanıldığı belirtilen açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Valilik harekete geçti: Ağrı'da çocukları döven imam gözaltındaGörüntüler sosyal medyada gündem oldu! Valilik harekete geçti: Ağrı'da çocukları döven imam gözaltındaGüncel

Etiketler
Ağrı imam Şiddet
Son Güncelleme:
AKP'de 'ıstakoz' ve 'Rolex' sonrası yeni kilit açıldı: Gençlik Kolları Başkanı, 45 bin TL'lik Chloe çantasıyla Amsterdam'da! Gençlik Kolları Başkanı, 45 bin TL'lik Chloe çantasıyla Amsterdam'da!
Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi
Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu
İzmir'deki depremde yıkılmıştı: Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar çıktı İzmir'deki depremde yıkılmıştı: Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı
Tepkiler büyüdü, Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı! Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı
AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi! AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması
Belediye meclisinde protesto: Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi