Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Valilik harekete geçti: Ağrı'da çocukları döven imam gözaltında

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir imamın öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edildi. Valilik imamın görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Son Güncelleme:

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam-hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır" denildi.

Cennetten bir köşe diye satıldı: Bine yakın insana mezar oldu! Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması görüldüCennetten bir köşe diye satıldı: Bine yakın insana mezar oldu! Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması görüldüGüncel

Etiketler
imam Ağrı
Son Güncelleme:
Maya yok ve asla beklemek yok! 5 dakikada hazırlanan kahvaltılık simit poğaçanın yapılışı... Maya yok ve asla beklemek yok! 5 dakikada hazırlanan kahvaltılık simit poğaçanın yapılışı...
MBB Başkanı Zeyrek verdiği sözü tuttu: Manisa'da 2 ton su 1 TL! Manisa'da 2 ton su 1 TL!
Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor... Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı ülkelerin tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor" "Batılı ülkelerin tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor"
ÇOK OKUNANLAR
İngiltere toplatma kararı almıştı I Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu? Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu?
AKP krizi körükledi, Aziz Çelik açıkladı: Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak! Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak!
Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi: "WhatsApp yazışmalarınızı MİT'e çözdürürüm, kafamı bozmayın" Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi
Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu
Herkesle flört ediyorlar: En şıpsevdi 4 burç belli oldu En şıpsevdi 4 burç belli oldu