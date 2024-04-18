Cennetten bir köşe diye satıldı: Bine yakın insana mezar oldu! Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması görüldü

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay’da ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezidans bine yakın insana mezar oldu. Depremde saniyeler içinde yerle bir olan bina için başlatılan soruşturma tamamlandı ve davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Cennetten bir köşe diye satıldı: Bine yakın insana mezar oldu! Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması görüldü

Asrın felaketinde Hatay’da binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi’nde ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezindans’ta yaşanmıştı. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensans Rezidans, depremde saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Rönesans Rezidans ile ilgili dava bugün görüldü.

Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden vatandaşların da yer aldığı duruşmaya rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, Ö.A., M.H.E. ve B.S. ise mevcutlu olarak katıldı.

Duruşma sonucunda; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun’un, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan’ın, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu’nun tutukluğunun devam etmesi ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ. D. ve tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K.’nın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmesi kararı verildi. Öte yandan dava sanıklarından Bayram Mansuroğlu’nu hakkında yakalanma emri düzenlenmesine ve rezidansın müteahhidi olan Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi olan firari Hüseyin Yalçın Coskun’un yakalanmasına yönelik emrin devamına kararına verildi. Duruşma 17 Temmuz’a ertelendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

Haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ile Önder Artun katılırken müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Sanıkların kimlik tespitinin ardından iddialarla ilgili savunmalarına başlandı.

İddianamede yer alan rezidansın yapımındaki kusurlar sanıklara da soruldu.

Cennetten bir köşe diye satıldı: Bine yakın insana mezar oldu! Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması görüldü - Resim : 1

"ÇÖKME OLMADI, YAN YATTI"

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, "Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı." diyerek kendini savundu. Coşkun şunları söyledi:

“O dönem yönetmelikte beton kullanımı c-7’ydi. Ben c-30 beton kullandım. En kaliteli demiri ve çeliği kullandım. Binayı yaparken hiçbir masraftan kaçınmadım. En üst teknolojiyle en sağlam binayı yapmaya çalıştım. Binanın yıkılması depreme bağlı. Biz o dönemin bütün yönetmeliğini uyguladık. Hatta en üst seviyede her şeyi yaptık ama deprem ivmesi çok yüksekti. O yüzden bina yıkıldı. Raporlarlar da belirtilen betonun dağılması sonucunda binanın yıkılmasını kabul etmiyorum. Eğer kalitesiz olsaydı bina yan yatmazdı, çökerdi. Binanın iskelet sistemi sağlamdı. O dönemki deprem yönetmeliğine göre deprem ivmesinin yüzde 40 olarak hesaplanması gerekirdi. Biz de bu yönetmeliğe göre yaptık ama deprem bunun 3 katıydı. Böyle bir deprem yaşanacağını biz de bilemezdik.”

Mahkeme heyeti, 15 katlı binanın deprem yönetmeliği esaslarına uymadığına ve binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti.

Sanık Coşkun bunun üzerine "Böyle bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi." dedi.

Bine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması bugün görülüyorBine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması bugün görülüyorGüncel
Binlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasında tutuklamaBinlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasında tutuklamaGüncel
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Rönesans Rezidans açıklaması: Bu işi yapan insanlar çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruzHatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Rönesans Rezidans açıklaması: Bu işi yapan insanlar çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruzGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kahramanmaraş Deprem 6 Şubat depremleri
Son Güncelleme:
NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü
Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu
Tokat bir kez daha sallandı: 5,6 büyüklüğünde deprem Tokat bir kez daha sallandı: 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'dan İsrail'e gözdağı! "Tehditlere devam ederse nükleer programda değişikliğe gidebiliriz" "Tehditlere devam ederse nükleer programda değişikliğe gidebiliriz"
ÇOK OKUNANLAR
İngiltere toplatma kararı almıştı I Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu? Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu?
Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi: "WhatsApp yazışmalarınızı MİT'e çözdürürüm, kafamı bozmayın" Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi
AKP krizi körükledi, Aziz Çelik açıkladı: Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak! Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak!
Büyük umutlarla gelmişti: Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer oluyor Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer oluyor
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 16 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı