Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı! Maden suyu üreticilerinden açıklama

İsviçre’de Beypazarı marka maden suyunun satışının sağlık riski oluşturarak satışı geri çekilmişti. Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir” denildi.

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı! Maden suyu üreticilerinden açıklama

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı marka sodalarda aşırı bor tespit edildiğini belirterek ürünün tüketiminin sağlık riski oluşturduğu belirtilerek satıştan çekildi.

Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) sosyal medyada bir soda markası hakkında atılan iddialar sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklmada, “Sosyal medya platformları ve bazı haber kaynaklarında, İsviçre Federal Gıda Güvenliği Ofisi’nin üyelerimizden Beypazarı Maden Suyu hakkında yayınladığı karara ilişkin haberler yapılmaktadır. Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) olarak bu duruma dair aşağıdaki açıklamayı, değerli kamuoyu ile paylaşma gereği doğmuştur. Ülkemiz 2004 yılından itibaren doğal maden suyu ile ilgili mevzuatlarını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmiştir. Bu sayede sektörümüz tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yıllardır ihracat yapmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre ‘de ise mevzuatlar Avrupa Birliği’nden farklıdır ve uygulanan mevzuatta bor minerali limiti çok daha düşüktür. Dolayısıyla yaşanan bu durum Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre mevzuatlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren maden suyu üreticileri, Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre üretim yapmaktadır. Ülkemiz, sahip olduğu yer altı doğal maden suyu kaynakları açısından Avrupa’daki emsallerine göre çok daha zengin mineral içeriğiyle farklılaşmaktadır. Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir” denildi.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit ettiİsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit ettiSağlık

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Kaynak: İHA

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