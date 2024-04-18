İris Cibre'nin başlattığı kampanya hızla yayılıyor: Fahiş yemeğe boykot

Yüksek enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar, sokağa çıktıklarında kendi durumları ve çoğu işletmenin fiyat politikasında ötürü, bir şey yiyip-içmek için 2 kere düşünüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomist İris Cibre, bir boykot kampanyası başlattı.

Cibre, yemek fiyatlarının fahiş olduğunu belirterek vatandaşı kafe ve restoranları boykota davet etti.

20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmeyeceklerini söyleyen Cibre, "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz " demişti.

Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz



Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz#fahişyemeğeBOYKOT



ps. Lütfen bu görseli bolca kullanalım pic.twitter.com/mB39nlu8rx — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) April 17, 2024

Kampanyaya Armağan Çağlayan, Cengiz Erdinç ve Av. Cemil Çiçek gibi isimlerden de destek geldi.

Bu günden başlayarak 7 gün boyunca



➡️Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz

➡️Marketlerden alışveriş yapmıyoruz

➡️Otoparklara araba koymuyoruz

➡️Hiç bir fırsatçıyla muhatap olmuyoruz



Sabrımız bitti. Herkesi boykota katılmaya davet ediyoruz. #fahişyemeğeBOYKOT pic.twitter.com/R4G2T3ZCMk — Cemil Çiçek (@avcemilcicek06) April 18, 2024

1 yarım ekmek tavuk döner 200 tl olamaz. 1 tane mercimek çorbası 200 TL olamaz. Bunun adı enflasyon değil, fırsatçılık! 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz #fahişyemeğeBOYKOT — Cengiz Erdinç (@cengizerdinc) April 18, 2024

#fahişyemeğeBOYKOT sadece cafe ve restaurantlara gitmemekle olmaz. O günlerde Uygulamalardan da sipariş verilmemeli. Ayrıca yüksek fiyatların en önemli sebebi işletmelerken; diğer yanda uygulama ve kredi kartı komisyonları, yüksek işyeri kiraları, eleman giderleri de sebeptir. pic.twitter.com/C0XqnNwS4m — Tardu Barlas (@taaardu) April 18, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem