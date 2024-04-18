İris Cibre'nin başlattığı kampanya hızla yayılıyor: Fahiş yemeğe boykot
Ekonomist İris Cibre'nin başlattığı, fahiş yemekler fiyatlarına karşı kafe ve restoranları boykot çağrısı, sosyal medyada yayımlaya başladı. Boykot çağrısına pek çok kişi destek verdi.
Yüksek enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar, sokağa çıktıklarında kendi durumları ve çoğu işletmenin fiyat politikasında ötürü, bir şey yiyip-içmek için 2 kere düşünüyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomist İris Cibre, bir boykot kampanyası başlattı.
Cibre, yemek fiyatlarının fahiş olduğunu belirterek vatandaşı kafe ve restoranları boykota davet etti.
20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmeyeceklerini söyleyen Cibre, "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz " demişti.
Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz— İris Cibre 🐦 (@iriscibre) April 17, 2024
Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz#fahişyemeğeBOYKOT
ps. Lütfen bu görseli bolca kullanalım pic.twitter.com/mB39nlu8rx
Kampanyaya Armağan Çağlayan, Cengiz Erdinç ve Av. Cemil Çiçek gibi isimlerden de destek geldi.
Katılımın nasıl olacağı bende merak konusu? #fahişyemeğeBOYKOT pic.twitter.com/vBLAzlt25q— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 18, 2024
Bu günden başlayarak 7 gün boyunca— Cemil Çiçek (@avcemilcicek06) April 18, 2024
➡️Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz
➡️Marketlerden alışveriş yapmıyoruz
➡️Otoparklara araba koymuyoruz
➡️Hiç bir fırsatçıyla muhatap olmuyoruz
Sabrımız bitti. Herkesi boykota katılmaya davet ediyoruz. #fahişyemeğeBOYKOT pic.twitter.com/R4G2T3ZCMk
1 yarım ekmek tavuk döner 200 tl olamaz. 1 tane mercimek çorbası 200 TL olamaz. Bunun adı enflasyon değil, fırsatçılık! 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz #fahişyemeğeBOYKOT— Cengiz Erdinç (@cengizerdinc) April 18, 2024
#fahişyemeğeBOYKOT sadece cafe ve restaurantlara gitmemekle olmaz. O günlerde Uygulamalardan da sipariş verilmemeli. Ayrıca yüksek fiyatların en önemli sebebi işletmelerken; diğer yanda uygulama ve kredi kartı komisyonları, yüksek işyeri kiraları, eleman giderleri de sebeptir. pic.twitter.com/C0XqnNwS4m— Tardu Barlas (@taaardu) April 18, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem