İris Cibre'nin başlattığı kampanya hızla yayılıyor: Fahiş yemeğe boykot

Ekonomist İris Cibre'nin başlattığı, fahiş yemekler fiyatlarına karşı kafe ve restoranları boykot çağrısı, sosyal medyada yayımlaya başladı. Boykot çağrısına pek çok kişi destek verdi.

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İris Cibre'nin başlattığı kampanya hızla yayılıyor: Fahiş yemeğe boykot

Yüksek enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar, sokağa çıktıklarında kendi durumları ve çoğu işletmenin fiyat politikasında ötürü, bir şey yiyip-içmek için 2 kere düşünüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomist İris Cibre, bir boykot kampanyası başlattı.

Cibre, yemek fiyatlarının fahiş olduğunu belirterek vatandaşı kafe ve restoranları boykota davet etti.

20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmeyeceklerini söyleyen Cibre, "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz " demişti.

Kampanyaya Armağan Çağlayan, Cengiz Erdinç ve Av. Cemil Çiçek gibi isimlerden de destek geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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