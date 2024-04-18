İBB Meclisi toplandı: MHP ve BBP grup kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin nisan ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimde MHP ve BBP ayrı grup kurma kararlarını açıkladı. İBB Meclisi'nde AKP'li 5 meclis üyesi MHP grubuna geçerken, 2 meclis üyesi de BBP grubunu kurdu.

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İBB Meclisi toplandı: MHP ve BBP grup kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı oturumlarının ikinci bileşimi Saraçhane’deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumu sırasında MHP ve BBP de ayrı grup kurma kararlarını açıkladı. Seçimlere AKP listelerinden giren MHP’li meclis üyeleri Kürşat Kaşıkçı, Şule Hayal, Orkun Ayhan, Mehmet Celep ve Lokman Savaş kendi gruplarına geçti.

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Meclis üyeleri Osman Tüfekçi ve Dursun Çağlayan da BBP grubunu oluşturdu. BBP’nin daha önce mecliste grubu bulunmuyordu.

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