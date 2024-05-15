İstiklal Caddesi'nde yangın: Caddenin bir kısmı kapatıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında yangın çıktı. Caddenin bir bölümü yayalara kapatıldı.

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(Fotoğraf: Birgün)

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada yangın çıktı.

Yangının, saat 17.00 sıralarında Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında çıktığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, caddenin bir kısmı yayalara kapatıldı.

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