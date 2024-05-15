Başsavcılık Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltında olan polis sayısını açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltında bulunan emniyet mensubu sayısını açıkladı.

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Başsavcılık Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltında olan polis sayısını açıkladı

Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 emniyet mensubunun gözaltında olduğu açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında üç emniyet müdürü ve bir polis memurunun gözaltında olduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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