İstiklal Caddesi'nde "buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" diyen Lübnanlı'ya soruşturma

İstiklal Caddesi'nde video çekerek Tiktok’ta "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylaştığı iddiasıyla Lübnanlı bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde "buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" diyen Lübnanlı'ya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

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