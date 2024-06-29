İstifa ettiği söyleniyordu: TTB'den Fahrettin Koca'ya destek

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, istifa ettiği söylenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için "Haksızlığa uğramışsa onun da yanında olacağız" dedi.

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İstifa ettiği söyleniyordu: TTB'den Fahrettin Koca'ya destek

Seçim heyecanının yaşandığı Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi ikinci gününde devam ediyor.

Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunun TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, görevinden ayrılacağı söylenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında konuştu.

Şebnem Korur Fincancı, "Haksızlığa uğramışsa onun da yanında olacağız" dedi.

Finacancı’nın Koca hakkında sarf ettiği sözler şöyle:

''Sağlık Bakanlığı tarafından güvenli, güvenceli ve şiddetsiz bir ortamda çalışma koşullarımızın sağlaması için zorlamamız gerekmektedir. İktidar, yukarıda bahsettiğimiz tabloyu her dönemde olduğu gibi bu dönemde de gerçekleri ifade eden TTB’ye saldırmayı, onu tehdit etmeyi ve kapatmayı, görevden alma ve kayyum atamalarını başaramamıştır. Bundan sonra da başaramayacaktır. Şiddetsiz, güvenli, güvenceli hekimlik için mücadelemiz devam edecektir. TTB tüm hekimler için bir okul ve güvencedir. İstifa ettiği iddia edilen Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da bir haksızlığa uğramışsa, mağduriyet yaşayan her hekimin yanında olduğumuz gibi, TTB olarak onun da yanında olacağız. Bakanlık geçicidir, hekimlik ve TTB kalıcıdır. Yeni dönemde görev alacak Merkez Konseyi üyelerimize şimdiden başarılar diler, her zaman olduğu gibi yine onların yanında, onlarla birlikte omuz omuza mücadele edeceğimizi bildiririz.''

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

İlk olarak gazeteci İsmail Saymaz, Koca ile konuşmuş ve “Affınızı istemişsiniz, doğru mu” sorusunu iletmişti.

Bakan Koca ise “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda” yanıtını vermişti.

Yandaş Cem Küçük ise konuya ilişkin şunları söylemişti:

“Fahrettin Koca'ya istifa meselesini sordum, yalanlamadı. Türkiye'de olağanüstü bir şey olmazsa ya bu akşam ya da önümüzdeki hafta bakanlıktan ayrılacak. Yerine de Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci gelecek. En güçlü aday olarak Şuayip Birinci gözüküyor.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şebnem Korur Fincancı Fahrettin Koca
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