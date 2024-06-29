Muğla'da dehşet! Önüne gelene ateş etti: 3 ölü, 2 yaralı

Muğla'da bir kişi kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü, 2 kişiyi ise yaraladı.

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Muğla'da dehşet! Önüne gelene ateş etti: 3 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise Esat Ulu ile Serdar Genç isimli iki kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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