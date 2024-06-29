Avcılarda can pazarı! Otomobil yayaların arasına daldı

İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil yayaların arasına daldı. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

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Avcılarda can pazarı! Otomobil yayaların arasına daldı

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden Fetih İsmet G'nin kullandığı 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce çarptığı aydınlatma direğini devirdi, ardından da kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kaldırımda bulunan Fazile T, Gülnaz A, Baran D. ve Filiz T. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fazile T, Gülnaz A. ve Baran D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobilin ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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Avcılar Trafik kazası
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