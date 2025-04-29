Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu

NET BORÇ YÜKSELDİ, NAKİT AKIŞI NEGATİFE DÖNDÜ

Arçelik’in net borcu 115,4 milyar TL’ye yükselerek bir önceki yıl sonuna göre artış gösterdi. Net borç/FAVÖK oranı ise 4,06 seviyesine ulaştı. Şirketin borç yapısında euro yüzde 44, dolar yüzde 19 ve TL yüzde 23 oranında yer alırken, bu durum kur dalgalanmalarına karşı duyarlılığı artırdı. Finansman giderleri 6,45 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşın, 4,34 milyar TL düzeyindeki net parasal pozisyon kazançları bu etkiyi kısmen dengeledi. Serbest nakit akımı -12,9 milyar TL ile negatif yönde seyretti. Bu tablo, işletme sermayesi ihtiyacındaki artış ve yatırım harcamalarının etkisini yansıttı.

2025 HEDEFLERİNDE REVİZYON YOK

Şirket, 2025 yılına yönelik beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, yurt içi cironun yatay seyretmesi, uluslararası cironun ise yüzde 15 oranında (yerel para cinsinden) büyümesi öngörülüyor. FAVÖK marjının yüzde 6,5’in üzerinde gerçekleşmesi beklenirken, net işletme sermayesi/ciro oranının yüzde 20’nin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yatırım harcamaları için ise yaklaşık 300 milyon euro bütçe ayrıldığı bildirildi.