Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Koç Holding'in önde gelen şirketlerinden Arçelik, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan verilere göre, şirket yılın ilk üç ayında 1 milyar 640 milyon TL net zarar açıkladı. Bu zarar, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 2 milyar 425 milyon TL net kârın tersine dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Gelişme, Arçelik hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.
KÂRLILIK BASKI ALTINDA
Arçelik’in brüt kârı yılın ilk çeyreğinde 31,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu, çeyreklik bazda yüzde 2 düşüşe, yıllık bazda ise yüzde 6’lık artışa işaret etti. Ancak brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine geriledi. Hammadde maliyetlerindeki düşüş olumlu etkiler yaratırken, azalan kapasite kullanımı ve yoğun fiyat rekabeti kârlılığı olumsuz etkiledi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), 5,7 milyar TL ile beklentilere paralel geldi. FAVÖK, yıllık bazda yüzde 27 düşerken, önceki çeyreğe göre yüzde 8 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise yüzde 5,3 ile yıllık bazda 2,7 puanlık gerileme kaydetti.
YURT DIŞI SATIŞLAR GELİRLERİ DESTEKLEDİ
Şirketin toplam satış geliri 2025 ilk çeyreğinde yüzde 9 artarak 109,1 milyar TL’ye yükseldi. İç pazarda reel satışlar yüzde 11,6 daralırken, yurt dışı pazarlarda yüzde 24,8 oranında reel büyüme sağlandı. Avrupa ve MENA bölgelerinde yapılan satın almalar, bu büyümede etkili oldu. Arçelik’in gelirlerinin yüzde 79’u uluslararası operasyonlardan elde edildi. Satış maliyetleri artış gösterirken, faaliyet giderlerinin satışlara oranı yüzde 27,7’ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 26,4 seviyesindeydi. Personel giderleri, pazarlama harcamaları ve satın almalardan kaynaklanan entegrasyon maliyetleri artışta belirleyici oldu. Faaliyet kârı ise 1 milyar TL seviyesinde sınırlı kaldı ve yıllık bazda yüzde 77 oranında azaldı.
NET BORÇ YÜKSELDİ, NAKİT AKIŞI NEGATİFE DÖNDÜ
Arçelik’in net borcu 115,4 milyar TL’ye yükselerek bir önceki yıl sonuna göre artış gösterdi. Net borç/FAVÖK oranı ise 4,06 seviyesine ulaştı. Şirketin borç yapısında euro yüzde 44, dolar yüzde 19 ve TL yüzde 23 oranında yer alırken, bu durum kur dalgalanmalarına karşı duyarlılığı artırdı. Finansman giderleri 6,45 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşın, 4,34 milyar TL düzeyindeki net parasal pozisyon kazançları bu etkiyi kısmen dengeledi. Serbest nakit akımı -12,9 milyar TL ile negatif yönde seyretti. Bu tablo, işletme sermayesi ihtiyacındaki artış ve yatırım harcamalarının etkisini yansıttı.
2025 HEDEFLERİNDE REVİZYON YOK
Şirket, 2025 yılına yönelik beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, yurt içi cironun yatay seyretmesi, uluslararası cironun ise yüzde 15 oranında (yerel para cinsinden) büyümesi öngörülüyor. FAVÖK marjının yüzde 6,5’in üzerinde gerçekleşmesi beklenirken, net işletme sermayesi/ciro oranının yüzde 20’nin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yatırım harcamaları için ise yaklaşık 300 milyon euro bütçe ayrıldığı bildirildi.