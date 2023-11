İşte Uluslararası 7. Satranç Turnuvası'nın birincileri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği ‘Uluslararası Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. 7’den 70’e her yaştan sporcunun olduğu turnuvaya Türkiye'den 234 sporcunun yanı sıra Azerbaycan’dan 31, İran’dan 10, Rusya’dan 4, Suriye’den 3, Gürcistan’dan 1, Hindistan’dan 1, Kırgızistan’dan 1, Norveç’ten 1, Türkmenistan’dan 1, Filistin’den 1, ABD’den 1, KKTC’den 2 olmak üzere 291 sporcu katıldı.

A kategorisi sıralama ödüllerinde birinci Karthik Venkataraman; en iyi Türk sporcu Eke Salih; en iyi yerel sporcu İskandarov Misratdın; yaş üstü en iyi sporcu Ulybin Mikhail; en iyi kadın sporcu Mahidan Anousha oldu. B kategorisi sıralama ödüllerinin birincisi Ünsal Görkem; en iyi yerel sporcu Özen Saadet Alperen; en iyi yaş üstü sporcu Kadrash H.; en iyi kadın sporcu ise Zahedifar Anahita oldu.

C Kategorisi Sıralama Ödülleri birincisi Gafarov Niyazi; en iyi yerel sporcu Öz Ege; en iyi kadın sporcu ise Bassari Senem Gül olurken; D kategorisi sıralama ödülleri birincisi Zeynep İmge Okuyan; en iyi yerel sporcu Atfe Omar; en iyi kadın sporcu ise Zeynep İmge Okuyan oldu.

“SPORCULAR, YEDİ GÜN BOYUNCA ÇOK BAŞARILI MÜSABAKALAR GEÇİRDİLER"

Ödül Töreni’nde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, turnuvaya, 26 farklı ilden, 14 ülkeden toplam 291 oyuncunun katıldığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 2. Uluslararası Tarsus Festivali’nde ki yoğun programı dolayısıyla törene katılamadığını ve tüm sporculara selam ve başarı dileklerini ilettiğini söyleyen Tok, “Sporcular, yedi gün boyunca çok başarılı müsabakalar geçirdiler. Biz de sizlere ilimizde ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Turnuvada emeği geçen başta Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı, tüm hakemlerimiz, katılımcı sporcularımız ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personele çok teşekkür ediyorum. Hepinizi önümüzdeki sene düzenleyeceğimiz satranç turnuvasına da bekliyoruz” dedi.

“YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAMIZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 7. Uluslararası Satranç Turnuvası’nın her zaman olduğu gibi bu yıl da başarıyla sonuçlandığından söz ederek, “Bizim yerel yönetimlerle işbirliği yapmamız son derece önemli. Türkiye Satranç Federasyonu’nun bugün geldiği noktada aldığı başarılar, uluslararası etkinlikler, yurt içi ve yurtdışı organizasyonel yeteneğine baktığımızda baktığımızda; yerel yönetimlerin de desteği ile yaptığı uluslararası turnuvaların faydalı ve önemli olduğunu görüyoruz. Ben burada 7 yıldır bize destek veren ve son yıllarda da desteğini çok daha farklı şekillerde artıran çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Kendisi satranç sporuna ayrı bir destek veriyor. Her zaman olduğu gibi her platformda desteğini açıklıyor. Ben Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Olcay Tok, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’a plaket takdim etti.

SPORCULAR TURNUVA BOYUNCA ŞAMPİYONLUK İÇİN TER DÖKTÜ

Sporculardan Zeynep Görkem, “Hem kadınlarda hem genel kategoride birinci oldum. Depremden sonra böyle bir turnuvaya katılmak ve başarı göstermek beni çok gururlandırıyor. Ayrıca kız çocuklarına da özellikle satranç konusunda ilham olmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ ne bu kadar güzel ve kaliteli bir turnuva düzenledikleri için teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

B kategorisinde birinci olan sporculardan Görkem Ünsal da, turnuvada zorlu rakiplerin olduğunu söyleyerek, “Turnuvayı sağlayan herkesin eline emeğine sağlık çok güzel bir turnuva olmuş, daha nice turnuvalara. Benim açımdan güzel geçti. Bazı oyunların 3-4 saat sürdüğü oldu ama biraz çalışınca, güzel de oynayınca başarı geliyor. Bol bol soru çözsünler açışlarını tekrar etsinler. Bunları yaptıktan sonra zaten kendilerini bir anda şampiyon olduklarını kendileri görecekler” ifadelerini kullandı.