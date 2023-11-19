Mülkiye'de geçmiş bir ömür: Prof. Dr. Ömür Sezgin hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapmış olan Prof. Dr. Ömür Sezgin'in, 81 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Mülkiye'de geçmiş bir ömür: Prof. Dr. Ömür Sezgin hayatını kaybetti

Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömür Sezgin'in, 81 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

X(eski adıyla Twitter) hesabından duyuru yapan Mülkiyeliler Birliği, şunları söyledi:

"Değerli hocamız, fakültemiz emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömür Sezgin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Camiamızın, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Cenaze törenine ilişkin bilgiler tarafımıza ulaştığında duyuru yapılacaktır"

ÖMÜR SEZGİN KIMDIR?

Prof. Dr. Ömür Sezgin, 1942 yılında Manisa’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İktisat ve Maliye Bölümü’nü bitirdi. 1974 yılında Paris I Üniversitesi’nde iktisat dalında Devlet Doktorasını tamamladı. İki sene Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalıştı. 1976 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde akademik göreve başladı. Sezgin, ölümüne dek aynı fakültede “Siyasal Düşünceler Tarihi” üzerine dersler verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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