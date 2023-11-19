İstanbul Şile'de eğitime hava engeli: İlk ve orta öğretimler 1 gün tatil edildi

Şile'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, yarın tatil edildi.

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İstanbul Şile'de eğitime hava engeli: İlk ve orta öğretimler 1 gün tatil edildi

Megakentte dün başlayan olumsuz hava, etkisini bugün de sürdürüyor.

Şile ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, yarın tatil edildi.

İstanbul Valiliği, Şile'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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