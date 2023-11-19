Fırtına cezaevini de vurdu: Su seviyesi yükseldi hükümlüler başka yerlere sevk edildi

Şiddetli yağış nedeniyle Ereğli K2 Tipi Cezaevi'nde yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi ve cezaevindeki hükümlüler başka kurumlara sevk edildi.

Fırtına cezaevini de vurdu: Su seviyesi yükseldi hükümlüler başka yerlere sevk edildi

Türkiye geneline hakim olan şiddetli yağış, hayatın birçok alanını olumsuz etkiledi. Cezaevleri de yağışlardan olumsuz etkilenen yerlerden birisi oldu. Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli K2 Tipi Cezaevi'nde yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi ve cezaevindeki hükümlüler başka kurumlara sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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