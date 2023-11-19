Eğitim-öğretime fırtına ve kuvvetli sağanak engeli

Kuvvetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı, ülkenin birçok yerinde etkisini gösteriyor.

Bu gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle Zonguldak'ta ağaçlar devrildi, yollar kapandı.

Geminin karaya vurduğu şehirde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edilmesine karar verildi.

Zonguldak Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilik kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacaklarını ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem