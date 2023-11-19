Yağışlar barajları doldurdu: İşte son durum

İstanbul’da iki gündür etkili olan sağanak devam ederken, barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün 20.54 olarak ölçüldü.

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Yağışlar barajları doldurdu: İşte son durum

İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı.

İSKİ verilerine göre, mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17.82'den yüzde 20.54'e çıktı.

Ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLAR DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı % 40,14

Darlık Barajı % 30,7

Elmalı Barajı % 33,81

Terkos Barajı % 12,49

Alibey Barajı % 23,37

Büyükçekmece Barajı % 7,19

Sazlıdere Barajı % 5,7

Istrancalar Barajı % 20,27

Kazandere Barajı % 5,84

Pabuçdere Barajı % 2,49

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