İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Parkta Oturan 2 Genç Vuruldu

İstanbul Eyüpsultan’da parkta oturan 2 genç silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay sonrası teslim oldu.

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İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Parkta Oturan 2 Genç Vuruldu

İstanbul Eyüpsultan’da korku dolu anlar yaşandı. Akşemsettin Mahallesi, Evyap Caddesi'nde yer alan Barış Manço Parkı’nda saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre isminin M.S. olduğu iddia edilen şahıs, henüz kimliği öğrenilemeyen iki gence bankta oturdukları esnada yaklaştı ve yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra polise teslim oldu.

Saldırıda ciddi şekilde yaralanan 2 gence çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Atlet ve yastıklarla yaralıların kan kaybetmesini engellemeye çalışan vatandaşlar daha sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

'4-5 EL ATEŞ ETTİ'

Olaya şahit olan mahalle sakini Mevlüt Kızılkaya yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Hala daha olayın etkisindeyiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Biz 22.00 - 22.30 sıralarında ailece parkta oturuyorduk. Masamızı, sandalyemizi koymuştuk. Çay içiyorduk. O anda biz silah sesi olduğunu fark etmedik. Kendi aramızda herhalde havai fişek atıyorlar dedik. Sonradan 4, 5 el üst üste açılınca bu silah dedim.'

'YARIN DA OLUR ÖBÜR GÜN DE'

Olayın gerçekleştiği parkta güvenlik kamerası olması gerektiğini söyleyen Kızılkaya, “Burası Eyüpsultan’a bağlı Akşemsettin Mahallesi, Barış Manço Parkı. Bu alanın en büyük parklarından birisi. Bugün oldu. Yarın da olur, diğer gün de olur. Park komple ailelerin oturup kalktığı bir yer. Burada aileler geldiği zaman birbirini tanır. Ama dışarıdan yabancısı eksik olmuyor. Girenler, çıkanlar belli değil. Korkarak oturuyoruz ki bundan sonra artık maalesef hiç oturamayacağız. Yetkililerden tek ricam Barış Manço Parkı’nda kamera istiyoruz. Ne bir kamera var, ne bir kontrol var, ne bir devriye var” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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