Meteoroloji İstanbul Dahil 12 İl İçin Uyardı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Temmuz hava durumu raporu yayımladı. Edirne, İstanbul, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu, Artvin, Trabzon, Erzurum, Kars, Hakkari ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji İstanbul Dahil 12 İl İçin Uyardı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 33°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Etiketler
Meteoroloji İstanbul sağanak yağış Sağanak yağış Hava Durumu
Son Güncelleme:
Odun Toplamak İçin Ormana Gitti, Saatler Sonra Dere Yatağında Ölü Bulundu! Odun Toplamak İçin Ormana Gitti, Ölü Bulundu!
Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu... Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu...
Cami Bahçesinde Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı Cami Bahçesinde Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı
Salçadaki Küfü Unutun! Yunan Aşçılar Salçayı Böyle Yapıyor ve Küf Oluşmuyor Salçadaki Küfü Unutun! Yunan Aşçılar Salçayı Böyle Yapıyor ve Küf Oluşmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 12 İl İçin Uyardı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji 12 İl İçin Uyardı!
İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gelişme! 27 Şüpheliden 14’ü Tutuklandı İzmir'deki Elektrik Faciasında Yeni Gelişme!
İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Parkta Oturan 2 Genç Vuruldu İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı!
Yap-İşlet-Devret Modelinde Zarar Artıyor: 'AKP, Bir Rekoru Daha Kırdı' Yap-İşlet-Devret Modelinde Zarar Artıyor
'Kamuda Tasarruf' Teklifi Meclis'ten Geçti: Yürürlüğe Gireceği Tarih Belli Oldu 'Kamuda Tasarruf' Teklifi Meclis'ten Geçti