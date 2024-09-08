İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Başından Vurularak Öldürüldü

Sarıyer'de bir oto tamircisi iş yerinin önünde kafasından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Başından Vurularak Öldürüldü

Sarıyer'de Huzur Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde saat 12.00 sıralarında silahlı saldırımeydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki oto tamircisi İlhan Gürleyen tamirhanedeki hurda malzemeleri attığı sırada yanına kapüşonlu bir kişi yanaştı. Silahını çıkaran saldırgan Gürleyen'in başına tek el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanlar olay yerine gelenler Gürleyen'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri iş yeri çalışanı Gürleyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden hızla kaçan kapüşonlu kişi tespit edilerek yakalamak için çalışma başlatıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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