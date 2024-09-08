Narin Cinayetinde Korkunç İddia: Aile Biliyordu, Cesedi Günlerce Taşıdılar

Diyarbakır'da kaybolmasının ardından günlerdir süren arama çalışmaları neticesinde 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni köye 1 kilometre mesafede bulunan dere yatağında bulundu. İlgili dere yatağı daha önce de defalarca didik didik aranmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞ

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Narin’in dere yatağında üzeri taşla örtülmüş olarak bulunduğunu açıkladı.

Zorluoğlu, açıklamasında, “İlk tespite göre, Narin'in öldürüldükten sonra bir çuval içine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği ve üzerine taşlar konarak doğal bir görünümle kapatıldığı anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

AMCA SALİM GÜRAN TUTUKLU

Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde amcası ve Tavşantepe muhtarı Salim Güran gözaltına alınmış ve amca Güran, çıkarıldığı mahkemece kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Amca Güran’ın aracındaki bulgular, Narin’in DNA’sı ile eşleşmişti.

AĞABEYİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Narin’in kaybolmasına ilişkin soruşturmada ilk gözaltına alınan kişi 18 yaşındaki ağabeyi olmuştu.

Ağabeyin kolunda görülen ısırık izlerinden şüphelenilmiş, ve bunun üzerine gözaltına alınmıştı. Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

'AİLE BİLİYORDU'

Show TV’de 'Vazgeçme' programında kayıp Narin olayını ele alan Didem Arslan Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Didem Arslan, Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" açıklamasında bulundu.

'CESET TAŞINDI' İDDİASI

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun ise Narin'in cesedinin taşındığını iddia etti.

Adli Bilişim Uzmanı Altun "Cesedi taşınmış. Köylerdeki kayıp insanlarda, genellikle yakın çevredeki insanlar üzerine şüpheler yoğunlaşır. Bu çocuğun cansız bedeni günlerce taşınmış. Çünkü drone'lar, arama kurtarma köpekleri bulamamıştı. Eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Ben bilimsel veriler ışığında konuşuyorum" dedi.

'MÜŞTEREK BİR CİNAYET'

Altun, cinayetin birkaç kişi tarafından işlendiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Binlerce asker ve araştırmalara rağmen 19 gün boyunca o çevrede hiçbir emarenin bulunmaması, bugün masum çocuğun cesedinin bulunması yakın bir çevreyi işaret ediyor. Orada amca yalnız değil, burada birkaç kişinin varlığından söz etmemiz, müşterek bir cinayetten söz etmemiz olası."