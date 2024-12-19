İstanbul’un Göbeğinde İki Grup Birbirine Girdi
İstanbul Fatih'te 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruk ve sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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