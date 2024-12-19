İstanbul’un Göbeğinde İki Grup Birbirine Girdi

İstanbul Fatih'te 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruk ve sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı.

İstanbul’un Göbeğinde İki Grup Birbirine Girdi - Resim : 1

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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