Tır Sıkıştı, Tokat-Niksar Yolu Kapandı

Baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tırın Niksar'da virajı alamayarak sıkıştı. Tırın sıkışması dolayısıyla Tokat-Niksar yolu 1 saat trafiğe kapandı.

Tır Sıkıştı, Tokat-Niksar Yolu Kapandı

Adana'dan Samsun'a gitmekte olan ve baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tır, Niksar ilçesi Dönekse mevkiindeki virajı alamadı. Virajda sıkışan tır nedeniyle Tokat-Niksar yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Tır Sıkıştı, Tokat-Niksar Yolu Kapandı - Resim : 1

Olay yerine gelen trafik polisleri ve firma yetkilileri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tırın manevra yapmasını sağladı. Yolun trafiğe açılmasıyla birlikte sürücüler rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

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