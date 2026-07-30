İstanbullular Dikkat: Valilik Tarih Verip Uyardı! Poyraz Fırtınası Geliyor
İstanbul Valiliği, kent genelinde 2 Ağustos Pazar gününe kadar etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı İstanbulluları uyardı. Kuzey yönlerden esecek sert rüzgarların başta orman yangınları olmak üzere, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi felaketleri tetikleyebileceği belirtilerek acil tedbir çağrısı yapıldı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporları ve uyarı kodları doğrultusunda megakent için kritik bir uyarı yayımladı.
KUZEYDEN GELECEK FIRTINA HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre kentte rüzgarın bugünden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
ORMAN YANGINLARI RİSKİ EN ÜST SEVİYEDE
Açıklamada, "Başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 30, 2026
İlimizde rüzgârın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40–60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir.… pic.twitter.com/kaQoQTbBmQ
Kaynak: AA