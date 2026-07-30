TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Mesajı: 'Süreç Yasası Genel Af Değil'

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasa çalışmalarına değinen Kurtulmuş, "Yasal düzenleme genel af olmayacak" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Şimdi önümüzde, yürekleri topluca vurdurmamız gereken bir önemli ödev daha durmaktadır. Allah'ın izniyle, Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ilanihaye kurtulacağız, kurtulmak üzereyiz.

Geçtiğimiz sene başlatılan, bu salonda toplantılarını yaptığı Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ete kemiğe bürünen, bütün partilerimizin ortak iradesiyle hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik.

TERÖR, BU MİLLETİN 50 YILINA MAL OLDU

Karşımızdaki hedef; terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz.

Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde, yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.

GENEL AF ANLAYIŞI ORTAYA KONULMAYACAK

Kastamonulu hemşehrilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki; ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.

Mesele; silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiilî olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.

TÜRKİYE'DE GEREKTİĞİNDE BAŞKA YASALAR DA ÇIKAR

Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki; mesele sadece bir yasa hazırlanması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele; yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır.

YASININ KABULÜ İLE YENİ DÖNEMİN KAPILARI SONUNA KADAR AÇILACAK

Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. "Sen Türksün, ben Kürdüm" mefhumuna asla yer yok. "Sen Alevisin, ben Sünniyim" tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.

İki üç hafta evvel değerli kardeşlerim, Cudi'ye gittik. Hazreti Nuh Peygamber'in gemisinin oturduğu varsayılan Cudi Tepesi'nde fevkalade güzel bir tören yaptık. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı anma töreni.

Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış olan, son 1-2 yıldır da düşük düzeyde kutlamalarla yapılan bu etkinliği, Allah nasip ederse bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesine aldık ve her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde bu tören yapılacak.

Çok büyük memnuniyet duyduğumuz bir tören oldu. Bundan az bir müddet öncesine kadar—Sayın Bakanımız burada—hiç kimsenin giremediği, hiç kimsenin cesaret edemediği, hiç kimsenin uğrayamadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin cansiperane bir şekilde savunduğu, mücadele ettiği Cudi Dağı'nda en az 14-15 bin kişinin geldiği, insanların arabalarıyla, otobüsleriyle, kamyonlarıyla bir yayla şenliği haline getirdiği muhteşem bir etkinlik oldu.

Kaynak: Haber Merkezi