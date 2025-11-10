İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Vererek Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte yarın (11 Kasım Salı) kuvvetli sağanak yağış beklendiği açıkladı. Kentte bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı belirtildi.

CUMAYA KADAR SÜRECEK

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Raporda, yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

