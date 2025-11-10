İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Vererek Uyardı

AKOM, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlı havanın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Vererek Uyardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte yarın (11 Kasım Salı) kuvvetli sağanak yağış beklendiği açıkladı. Kentte bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı belirtildi.

CUMAYA KADAR SÜRECEK

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Raporda, yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili OlacakMeteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili OlacakGüncel

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Plan Yapmadan Önce Dikkat! Hava Bir Anda DeğişiyorMeteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Plan Yapmadan Önce Dikkat! Hava Bir Anda DeğişiyorYaşam

Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle UyarıGök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle UyarıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış AKOM
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme
Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptaline İlişkin Davanın Kararı İstinaf'a Taşındı Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'de Bitmeyen Kurultay Tartışması
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması