Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptaline İlişkin Davanın Kararı İstinaf'a Taşındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile önceki kurultay delegeleri, partisinin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada verilen “konusuz kalma” kararına itiraz etti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına karşı çıkan grup, dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

KURULTAYIN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU SAVUNULDU

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından sunulan dilekçede, mahkemenin davayı “konusuz kalma” gerekçesiyle sonuçlandırmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, 38. Olağan Kurultay’ın yapılış şekli ve sonuçlarının “hukuken geçersiz” olduğu iddia edilerek, “Bu kurultay mutlak butlanla sakatlanmıştır. Bu nedenle seçilen genel başkan ve yönetim organlarının hukuken varlık kazanması mümkün değildir” denildi.

“MAHKEME YANILTILDI” İDDİASI

Dilekçede ayrıca mevcut yönetim tarafından gerçekleştirilen 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025 tarihli olağanüstü kurultayların da geçersiz olduğu savunuldu. Söz konusu kurultayların “mahkemeyi yanıltma ve yargı sürecini etkisiz kılma amacıyla yapıldığı” öne sürüldü.

Dava, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılmış; mahkeme, sürecin “konusuz kalması” gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi’nin, yeni başvuruyu önümüzdeki günlerde değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA