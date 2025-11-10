Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptaline İlişkin Davanın Kararı İstinaf'a Taşındı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesine ilişin gerekçeli karar açıklandı. CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş ve eski CHP kurultay delegeleri, kararı İstinaf'a taşındı.

Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptaline İlişkin Davanın Kararı İstinaf'a Taşındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile önceki kurultay delegeleri, partisinin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada verilen “konusuz kalma” kararına itiraz etti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına karşı çıkan grup, dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

KURULTAYIN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU SAVUNULDU

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından sunulan dilekçede, mahkemenin davayı “konusuz kalma” gerekçesiyle sonuçlandırmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, 38. Olağan Kurultay’ın yapılış şekli ve sonuçlarının “hukuken geçersiz” olduğu iddia edilerek, “Bu kurultay mutlak butlanla sakatlanmıştır. Bu nedenle seçilen genel başkan ve yönetim organlarının hukuken varlık kazanması mümkün değildir” denildi.

“MAHKEME YANILTILDI” İDDİASI

Dilekçede ayrıca mevcut yönetim tarafından gerçekleştirilen 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025 tarihli olağanüstü kurultayların da geçersiz olduğu savunuldu. Söz konusu kurultayların “mahkemeyi yanıltma ve yargı sürecini etkisiz kılma amacıyla yapıldığı” öne sürüldü.

Dava, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılmış; mahkeme, sürecin “konusuz kalması” gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi’nin, yeni başvuruyu önümüzdeki günlerde değerlendirmesi bekleniyor.

CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar AçıklandıCHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar AçıklandıSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
CHP CHP’nin 38. Olağan Kurultayı
KKTC’nin Yeni Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye Geliyor: Tarih Belli Oldu KKTC’nin Yeni Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor, Tarih Netleşti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kocaeli'deki Fabrika Yangınında Ölen Esma'nın Eşi İnsanlık Dışı Şartları Anlattı: Çıkış Yoktu, Birbirlerine Sarılarak Ölmüşler Kocaeli'deki Fabrika Yangınında Ölen Esma'nın Eşi İnsanlık Dışı Şartları Anlattı:
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması