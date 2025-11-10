Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'pos tefeciliği' ve yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye daha önce kayyım atanmış, şirketin 402 milyon liralık malvarlığına el konulmuştu. Soruşturmanın ikinci aşamasında, yalnızca üst yönetimin değil; bilgi teknolojileri, finans, muhasebe, risk yönetimi ve yazılım geliştirme birimlerinde görev yapan eski ve mevcut çalışanların da sürece dahil olduğu öne sürüldü. Savcılığın açıklamasına göre 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.

9 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Son dalgada gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Aynı dosya kapsamında daha önce 6 kişi hakkında da adli kontrol uygulanmıştı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 10’a, el konulan malvarlığı toplamı ise yaklaşık 474 milyon TL’ye yükseldi.

