Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme

Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik yasa dışı bahis ve 'pos tefeciliği' soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda 4 kişi tutuklanırken, toplam 474 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.

Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'pos tefeciliği' ve yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye daha önce kayyım atanmış, şirketin 402 milyon liralık malvarlığına el konulmuştu. Soruşturmanın ikinci aşamasında, yalnızca üst yönetimin değil; bilgi teknolojileri, finans, muhasebe, risk yönetimi ve yazılım geliştirme birimlerinde görev yapan eski ve mevcut çalışanların da sürece dahil olduğu öne sürüldü. Savcılığın açıklamasına göre 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.

9 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Son dalgada gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Aynı dosya kapsamında daha önce 6 kişi hakkında da adli kontrol uygulanmıştı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 10’a, el konulan malvarlığı toplamı ise yaklaşık 474 milyon TL’ye yükseldi.

Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon! 11 kişi Gözaltında, Milyonluk Servete El KonulduOzan Elektronik Para'da Yeni Operasyon! 11 kişi Gözaltında, Milyonluk Servete El KonulduGüncel

Ozan Elektronik Para Soruşturmasında 6 TutuklamaOzan Elektronik Para Soruşturmasında 6 TutuklamaGüncel

Ozan Elektronik Para AŞ'ye Kayyım Atandı! 10 Şüpheliye Gözaltı KararıOzan Elektronik Para AŞ'ye Kayyım Atandı! 10 Şüpheliye Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
yasa dışı bahis
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
KKTC’nin Yeni Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye Geliyor: Tarih Belli Oldu KKTC’nin Yeni Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor, Tarih Netleşti
Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptaline İlişkin Davanın Kararı İstinaf'a Taşındı Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'de Bitmeyen Kurultay Tartışması
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması