İstanbul'daki Filistin protestosunda 'Hilafet' sloganları

Türkiye'nin dört bir yanında başlayan 'İsrail' protestoları devam ediyor. İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısının ardından İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen vatandaşlar, protestolarını dün akşam da sürdürdü. Protestoda bir grubun "hilafet" sloganları atması tepki çekti.

İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasının ardından başlayan protestolar Türkiye genelinde devam ediyor. Çeşitli illerde bir araya gelen gruplar Filistin ile dayanışma mesajı vererek İsrail'i protesto ediyor..

İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu ve Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde dün akşam saatlerinde toplanan kalabalık grup ellerinde Filistin bayrakları ve sloganlarla tepkisini dile getirdi.

Bazı noktalarda protestocular ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Protestolara 'hilafet' sloganları damga vurdu.

Bazı kişiler 'hilafet hilafet' sloganları atarken bu anlar tepki çekti.