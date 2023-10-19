İstanbul'daki Filistin protestosunda 'Hilafet' sloganları

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısının ardından İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen vatandaşlar, hilafet sloganları attı.

İstanbul'daki Filistin protestosunda 'Hilafet' sloganları

Türkiye'nin dört bir yanında başlayan 'İsrail' protestoları devam ediyor. İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısının ardından İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen vatandaşlar, protestolarını dün akşam da sürdürdü. Protestoda bir grubun "hilafet" sloganları atması tepki çekti.
İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasının ardından başlayan protestolar Türkiye genelinde devam ediyor. Çeşitli illerde bir araya gelen gruplar Filistin ile dayanışma mesajı vererek İsrail'i protesto ediyor..

İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu ve Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde dün akşam saatlerinde toplanan kalabalık grup ellerinde Filistin bayrakları ve sloganlarla tepkisini dile getirdi.

Bazı noktalarda protestocular ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Protestolara 'hilafet' sloganları damga vurdu.

Bazı kişiler 'hilafet hilafet' sloganları atarken bu anlar tepki çekti.

Etiketler
İstanbul İsrail-Filistin gerginlik
Melih Gökçek günde iki kez doğruyu gösteren 'bozuk saat'in bile gerisinde kaldı: O paylaşımı da yalan çıktı Melih Gökçek günde iki kez doğruyu gösteren 'bozuk saat'in bile gerisinde kaldı
İYİ Parti'nin Düzce adayı Mehmet Keleş'in 'Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim' sözleri yeniden gündem oldu Mehmet Keleş'in 'Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim' sözleri yeniden gündem oldu
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeyin çağrısı
Adıyaman'da 21 kişiye mezar olan apartmanın firari ortağı tutuklandı Adıyaman'da 21 kişiye mezar olan apartmanın firari ortağı tutuklandı
Salçada oluşan küf sorununa yeni teknik. 1 damlası bile küfü söküp atıyor Salçada oluşan küf sorununa yeni teknik. 1 damlası bile küfü söküp atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti!
Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı
Dilan Polat'ın 'sahte' dediği altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı Dilan Polat'ın kahve içtiği altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı
İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek! İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek!