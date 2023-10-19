İYİ Parti'nin Düzce adayı Mehmet Keleş'in 'Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim' sözleri yeniden gündem oldu

İYİ Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş'in, ''Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına? Düzce'yi böyle mi temsil edeyim?'' sözleri yeniden gündeme geldi.

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Siyasi partilerde 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçim çalışmalar sürüyor.

İYİ Parti, bugün Düzce adaylarını açıkladı.

Meral Akşener, İYİ Parti’nin Düzce Belediye Başkanı adayını Mehmet Keleş, Gölyaka Belediye Başkan adayını Bekir Akbulut ve Akçakoca Belediyesi adayının da Behçet Alkan olarak belirlendiğini duyurdu.

Düzce Belediye Başkanı adayı olarak duyurulan Mehmet Keleş'in eski sözleri gündem oldu.

Keleş geçmişte, ''Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına? Düzce'yi böyle mi temsil edeyim?'' demişti.

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